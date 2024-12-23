что в понимании автора значит "фейк"? он выдавал себя за кого-то другого разве?
15+ историй о моментах, когда мы встречаем именно тех, кто нам был так нужен
Жизнь часто сводит людей самым неожиданным образом. В этой статье — истории о встречах, которые произошли случайно, но оказались значимыми. Порой достаточно одного взгляда или случайного слова, чтобы наши пути пересеклись навсегда.
- Вот уж точно от судьбы не уйдешь. Мы с ним жили в разных городах, знакомы не были. После школы учиться планировали в разных регионах страны. По выходным он ездил на спецкурсы при университете. О моем обучении родители уже "договорились" с влиятельным знакомым. Но жизнь всё расставляет на свои места: я иду учиться туда, куда экзамены сдавала только из уважения к классруку, а он приезжает "на разведку" и решает жить в этом красивом городе. Наша случайная встреча, которая не дает ему покоя. Коварный план нашего знакомства. И вот уже 11 лет вместе и 2 прекрасных сына. P.S: хотела работать в экономическом направлении, но отучилась на электрика. А работаю бухгалтером, муж научил. © Мамдаринка / VK
- Мой парень до сих пор не знает, что наше знакомство было не случайным. В торговом центре я заметила его с третьего этажа, он сидел внизу на скамейке. В голову пришла гениальная идея: я сняла балетку и кинула ее. Чуть не сшибла его. Он поднял, вернул. Три года вместе. © Не все поймут / VK
- Наше знакомство с мужем произошло по очень странной системе. Моей подруге написал фейк, и она рассказала мне о нем. Я зашла к нему и поставила лайк на запись (действительно понравилась запись), и он добавил меня в друзья. Стали общаться, потом встретились, и я утонула в его зеленых глазах. Все не так уж и странно, скажете вы. Но потом оказалось, что наши бабушки знакомы и живут в одном подъезде, только на 2-ом и 3-ем этажах. И мы ходили к ним в гости очень часто (дом без лифта), чуть ли не жили там, и я гуляла возле подъезда. И, тем не менее, мы не пересеклись ни разу. Кстати, его бабушка меня прекрасно знала. Потом случайно выяснилось, что у него с моей сестрой в возрасте всего неделя разница, а позже мы узнали, что наши мамы одноклассницы (давно не общались). Теперь мы с мужем счастливы и растим любимую дочку. Вот как тут не поверить в судьбу? © Не все поймут / VK
- Мне как-то на концерте понравился парень, забыла совсем про него. Через какое-то время, месяца через 4, встретила его случайно, решила найти его через друзей. Стали общаться, через месяц начали жить вместе, через 4 месяца сделал предложение, через год после знакомства сыграли свадьбу и уехали в свадебное путешествие, и там я узнаю, что беременна, через 3 месяца после рождения ребенка забеременела ещё раз, и теперь мы счастливая семья. А я думала, что это все в кино так быстро происходит. © Не все поймут / VK
- Про знакомство с половинками. Уж не знаю, половинка ли моя, но муж на 16 лет меня старше. Мы жили в одном доме, на одной лестничной клетке, в квартирах друг напротив друга. Жили лет 15 абсолютно параллельно. А потом пересеклись вопреки законам школьного курса геометрии. Пересекались, он подкатывал, я морозилась. 16 лет разницы, шутка ли. Пока морозилась, успела попасть в пару переделок, он успел поучаствовать в моём спасении из них, и вот два одиноких соседа на 14 февраля 2009 года совершенно случайно оказались под одним одеялом. Божечки, как жить? Это же всё несерьезно, а нам в глаза друг другу смотреть, пока не разъедемся из родительских домов, думали мы. А потом поняли, серьезно или нет, но просыпаться нам хочется вместе. И вот уже 10 лет мы так и делаем, а последние 3,5 года просыпаться нам помогает сын. © Мамдаринка / VK
- Пять лет назад я управлял новым рестораном. Однажды красивая женщина зашла пообедать одна, села за бар и заказала бургер. Видимо, она меня заметила и спросила обо мне у бармена. Если коротко, бармен сказал ей, что я занят собеседованием, но хочу взять у нее номер телефона. Она оставила свой номер у бармена, и я даже не видел, как она ушла. Позже бармен подошел ко мне и передал записку с номером, сказав, что эта красивая женщина хочет, чтобы он попал ко мне. Вечером я ей написал, на следующий день мы пошли на свидание и поняли, что бармен нас просто мастерски свел. Я никогда не просил у нее номер, а она оставила его, потому что думала, что я просил. В прошлом месяце мы поженились. © han-so-low / Reddit
- Моя психотерапевт сказала, что мне было бы неплохо завести друга. Я не согласилась, потому что считала, что прекрасно справляюсь сама, но, с другой стороны, я ведь была на терапии из-за расстройства привязанности, так что экспертом в этом вопросе себя точно назвать не могла. В конце концов, она убедила меня попробовать. Я согласилась, но, в основном, для того, чтобы она перестала меня донимать. На территории своего колледжа я несколько раз видела девушку, которая ходила в эльфийских ушах, и подумала: «Если мне уж и заводить друга, то пусть это будет она». Однажды за обедом я подошла к ней и завела разговор про уши. Оказалось, что одной из причин, почему она их носит, было желание завязывать разговоры с людьми и заводить друзей. Я сказала, что это сработало, и прямо спросила, хочет ли она дружить, потому что мне тяжело общаться, и я не знала, как еще это сделать. Как оказалось, моя психотерапевт была прав. Девушка в эльфийских ушах стала моей подружкой невесты, когда я выходила замуж прошлым августом. Правда, я попросила ее не надевать их на церемонию. © Unknown author / Reddit
- Три года назад на День святого Валентина у меня украли машину. Позже ее нашли на штрафстоянке. Я приехал, чтобы забрать ее, и, пока ждал оформления документов, заметил девушку, которая сидела одна в углу с грустным видом. Я подошел к ней и спросил, что случилось. Она рассказала, что у нее не хватает денег, чтобы забрать свою машину. Ей нужно было около 12 долларов, и я предложил ей эту недостающую сумму. Видимо, что-то еще беспокоило ее в тот день, потому что она разрыдалась и бросилась мне на шею. Она спросила, есть ли способ вернуть мне долг... Я ответил: «Как насчет свидания?». И вот я здесь, три года спустя, и у меня до сих пор есть и девушка, и машина. © KM2KCA / Reddit
- Учился в универе, первый курс. Попутно работал. И так вышло, что мне задержали заработную плату, денег не было от слова совсем. А заплатить нужно было за аренду жилья, да и на еду не было. И в этот день ко мне за парту подсел однокурсник. Разговорились, и я невзначай упомянул о своих проблемах. По окончании пары мы пошли к банкомату, и он снял и дал мне круглую сумму. Я смотрю на него круглыми глазами и говорю: «Ты дурак, что ли? Ты меня в первый раз видишь!». А он мне ответил: «Мне мама сказала, что я разбираюсь в людях, тебе нужна помощь, бери, потом вернешь». Через неделю я все вернул, еще и пиццей угостил. Прошло 8 лет, дружим и по сей день. © Палата №6 / VK
Вот так всё просто, оказывается: надо завести друга - пошёл заговорил с незнакомым человеком, сказал "Давай дружить", готово.
- Я познакомился со своей бывшей девушкой, когда мы были на свиданиях с другими людьми. Было очевидно, что она не особо увлечена своим кавалером (типичный «работаю в финансах» парень, который выглядел очень серьезным), а у меня с моей спутницей особой химии не возникло. Ее парень встал и пошел в туалет, а я как раз подошел к бару, чтобы заказать еще один коктейль для своей спутницы. В этот момент девушка тяжело вздохнула и потерла виски. Я спросил: «Тоже не особо весело?». Она ответила: «Ага... И, кажется, ты тоже мог бы найти себе что-то получше». Мы тихонько обменялись контактами в социальных сетях и увиделись в том же месте через неделю. Мы встречались четыре года и расстались по-дружески. Я до сих пор очень хорошо к ней отношусь — просто наши долгосрочные цели и представления о будущем не совпали. © VikingRodeo9 / Reddit
- Мы оба неохотно пришли на эту вечеринку по случаю Дня рождения, на которую совсем не хотели идти. Я оказалась там, потому что именинницей была моя соседка по комнате, а он — потому что познакомился с ней в баре на прошлой неделе, и она настояла, чтобы он пришел. Надо отдать должное, вечеринка была на яхте, и именно поэтому каждый из нас согласился прийти, несмотря на нежелание. Именинница вела себя дерзко, пела в караоке, хотя никто больше не участвовал, и вообще выглядела глупо. Мы с ним оба были в футболках с супергероями, и у нас разгорелся жаркий спор о том, кто лучше: Капитан Америка или Железный человек. А через две недели выяснилось, что его наняли в мою компанию, и теперь мы видимся чуть ли не постоянно. По поводу рейтинга супергероев мы так и остались каждый при своем мнении. © NeonHairbrush / Reddit
- Я познакомилась со своим будущим парнем, когда он доставлял мне пиццу. Однажды он сказал мне, что его очень интересует моя довольно редкая фамилия, потому что у него раньше был друг с такой же фамилией. Выяснилось, что у моей мамы оказалась куча фотографий моего парня. А все потому, что его другом был мой брат. Мой парень переехал в город, где мы сейчас живем, когда ему было 12, а я — когда мне было 21. Мы вместе уже почти два года. © WuschelBlep / Reddit
Мммм, какая прелесть). Именинница поет в караоке в свой праздник, закатывает для гостей вечеринку na яхте, но все равно выглядит глупо и дерзко. Да идите нaфиг. Уж в свой день имеет право веселиться так, как ей хочется
- Мы познакомились на костюмированной вечеринке у друга моего знакомого. Он был одет как Битлджус, а я — как принцесса Фиона, так что мы оба были в париках и с ярким гримом. Мы тогда вообще не поговорили, но после вечеринки он попросил хозяина связаться со мной от его имени. Когда мы созвонились, нам пришлось описывать друг другу, как мы выглядим без костюмов! Мне даже пришлось сообщить ему неприятную новость о том, что в реальности у меня нет длинных рыжих волос. В общем, мы вместе уже 15 лет, и у нас есть ребенок. © GrowItEatIt / Reddit
- Я работал в мясной лавке продавцом. К моей витрине подошла девушка с разноцветными волосами. Мне сразу же захотелось с ней подружиться. После того как мы поговорили несколько минут, я завернул ее покупки. У меня в кармане был маркер, и я на секунду задумался. А потом взял и написал на обратной стороне пакета: «Хочешь подружиться?» — и мой номер телефона и протянул ей пакет. Когда она ушла, я почувствовал себя немного глупо и подумал, что больше ее не увижу. Но позже тем же вечером она мне позвонила и сказала, что моя записка её умилила. Сказала, что позвонила бы раньше, но не замечала ее до тех пор, пока не занялась ужином. С тех пор мы общаемся почти каждый день уже на протяжении 15 лет. © anonymously-crazy101 / Reddit
- В детском саду у меня был одногруппник, назовем его Майк. В первый день один мальчик начал плакать, потому что не хотел, чтобы родители уходили. Я начал передразнивать его, притворно плача. Майку это, видимо, показалось очень забавным, и он присоединился ко мне и тоже стал притворяться, что плачет. Из-за этого тот мальчик стал плакать еще сильнее, что ещё больше рассмешило Майка. Наша воспитательница рассердилась и велела нам встать лицом к стене. Сначала мы стояли рядом, но нас пришлось поставить по разным углам класса, потому что мы все еще хихикали. Так началась наша дружба, хотя продлилась она недолго, потому что в конце года Майк перешел в другой детский сад. После того года я практически о нем забыл до старших классов. Я даже не помнил его имени и не узнал его, когда мы снова встретились. Он сказал, что вроде бы меня узнал, и спросил, в какой детский сад я ходил. Я ответил и на следующий день принес свой выпускной альбом из детского сада. Когда я увидел его там, все воспоминания нахлынули вновь. С тех пор мы снова стали лучшими друзьями. © badadobo / Reddit
- Мой лучший друг и я познакомились на свидании. Я была уверена, что он мне не понравится, и решила пойти на встречу, можно сказать, из жалости. Но мы так быстро нашли общий язык на этом первом свидании, что решили стать парой. Он уже несколько лет мой лучший друг, а скоро мы станем мужем и женой. Раньше я была убеждена, что никогда не выйду замуж. Но вот я здесь — счастлива как никогда и не могу представить свою жизнь без него. © zodiac628 / Reddit
Эти истории напоминают, что жизнь может преподнести нам неожиданные подарки, стоит лишь быть к ним открытыми. Пусть они вдохновят вас верить в чудеса и ценить каждую встречу, которая приходит на вашем пути.
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Комментарии
"А через две недели выяснилось, что его наняли в мою компанию, и теперь мы видимся чуть ли не постоянно." - т.е. его дружба и/или подкаты были за деньги в первый вечер, но она никак не отреагировала? или не захотела нам описать, что о нем подумала после того, как узнала правду?
И из-за формулировки можно подумать, что она специально каждый день с ним видится, чтобы ее компашка и дальше оплачивала эти встречи и разорилась по итогу
Нда, "девочки" всегда глумят "мальчиков" за неуклюжие попытки познакомится, но девчачьи подкаты иногда вообще странные. И хорошо что иногда дело обходится просто тапкой по голове, без ножа.