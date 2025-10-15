Вспоминая сериал чужестранка предложила бы под низ корсаж со стомаком(белая часть наряда на фото)
18 смелых невест, чей свадебный образ вышел за шаблон
Да, в последнее время невесты все чаще предпочитают выходить замуж не в классических белых платьях, а в чем-то более нетрадиционном. К примеру, посмотрите на героинь этой статьи: они выбрали оригинальные наряды и не только выглядят в них потрясающе, но и светятся от счастья.
1. «Мне за 40. Наткнулась на это платье, и мое сердце сразу замерло. Я от него в восторге, но мама говорит, оно мне уже не по возрасту»
- Когда-то я постеснялась его купить, а теперь локти кусаю! © Bodyimagedoctor / Reddit
2. «Вышла замуж в образе сказочной принцессы»
3. «Мы с мужем сыграли свадьбу, чтобы обновить наши клятвы, которые мы дали друг другу 20 лет назад»
- Поздравляю! Вы прекрасны и выглядите такой счастливой! © Capable-Total3406 / Reddit
4. «Если вы мечтаете о ярком, смелом платье, купите его. Вы точно не пожалеете!»
- Потрясающе! Твое платье создает идеальный контраст на всех фотографиях. Ты выглядишь ослепительно! © karebear37 / Reddit
5. «Искала уникальное платье, перемерила 46 штук, но все-таки нашла его!»
6. «Просто хотела показать вам свое платье со свадьбы в стиле „Гарри Поттера“»
- Ваш муж, наверное, в осадок выпал, когда вас увидел! Вы просто ошеломительны в этом платье, а изящный змеевидный узор выглядит очень стильно. Поздравляю! © haveabunderfulday / Reddit
7. «Розовое цветочное платье моей мечты!»
Платье очень красивое.
Но эти корсеты! Уже на котором фото со спины вижу, как эта спина перелезает через край..
- Мне кажется, это платье моей мечты, о которой я даже не подозревала. Великолепно! © Swiftlygracie / Reddit
8. «Я просто обожаю свое платье! Но оно такое нестандартное, что думаете?»
Вы выглядите, будто если не будете держать руками лиф, сиси вырвутся на свободу 😂
- Прекрасно! Вы выглядите так, будто вот-вот лопнете от радости, так что что тут еще сказать! © PepperJacs / Reddit
9. «На моем платье повсюду были вышиты названия цветов»
Прелестное платье, и без этого очень распространенного лифа, как выше
10. «Я нашла свое платье. Как же оно мне нравится! Вот теперь думаю, какой букет к нему подобрать»
- К такому платью я бы выбрала букет из красных роз. Он будет выглядеть достаточно драматично, но не будет отвлекать от вас внимание. © NoLongerNeeded / Reddit
11. «Для меня было честью надеть на собственную свадьбу свадебный наряд моей мамы»
12. «Мне даже не хочется снимать это платье»
13. «Если вы подумываете о том, чтобы купить небелое платье, то купите. Поверьте, вы не пожалеете!»
14. «Если вы сомневаетесь, стоит ли надевать нетрадиционное платья, мой совет — дерзайте!»
15. «Купила платье через интернет, без примерки. Я женщина большого размера, и мой вес постоянно колеблется, так что я боялась делать заказ онлайн»
«В итоге платье оказалось немного великовато, отнесла швее. Так она сказала, что это самое качественно сшитое платье, которое она когда-либо видела».
16. «Мое платье пришло»
17. «В эти выходные примеряла заказанное платье. Надела, и сразу почувствовала себя в нем потрясающе. Я точно буду носить его дома, когда жениха там не будет»
18. «Просто хочу поделиться своим нетрадиционным свадебным платьем, чтобы вдохновить всех невест, которые хотят пойти в этом направлении»
- Вау! Моя челюсть уже на полу. © danceswithturtles286 / Reddit
