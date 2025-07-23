19 свиданий, которые обернулись фиаско

Истории
4 часа назад

Ох уж эти первые и часто неудачные свидания, после которых если не хочется стереть память, то хотя бы подругам пожаловаться. Ведь это настоящая лотерея, в которой вместо приза может попасться все что угодно. Вернее, кто угодно. Вот такие дикие и уморительные истории я для вас и насобирала, чтобы мы вместе могли над этим посмеяться. Приготовьтесь удивляться, может в некоторых историях вы узнаете себя.

Светлана БМВ
1 день назад

Видимо за два часа девушка так ему надоела, что он не нашёл другого способа свалить. Козлина он конечно. Но для неё лучше сразу избавиться от дебила.

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  • Недавно парень пригласил меня на свидание в парк. На улице 24 градуса тепла, через два часа прогулки мне жутко захотелось пить. Я попросила его подойти к киоску, купила себе газировки, спросила, может ему тоже купить? А он посмотрел на меня, как на больную, и как закричит: «Я так не могу, мама не разрешит мне встречаться с девушкой, которая пьет эту гадость!» и убежал. Человеку 27 лет! Он живет один. Родители вообще в другом городе! Что за бред? Такого эпичного свидания у меня еще никогда не было. © Карамель / VK
  • У меня была ситуация. Познакомились с приятным мужчиной, в большой компании у моего друга детства на открытии его офиса. С моим новым кавалером разговорились, оказалось, что соседи по району. Кавалер мой был за рулем, предложил подвести до дома. Согласилась. И вот везет он меня домой, лето, светло, ранний вечер, едем по дворам тихо на его авто, я на переднем сидении. Вдруг он кричит: «ложииись!» и прям силой пригибает мою голову к моим коленями. Ему показалось, что навстречу идет его бывшая теща. Он не хотел, чтобы она его с кем-то видела. Затормозил. Ошибся, говорит. Очень испугался. Побледнел мачо, вся уверенность ушла. Дрожит. Чуть ли ни слюна течет. Я пришла себя от шока. Аккуратно открыла дверь. И вышла....Сидела в соседнем дворе, чтобы он меня не заметил. Когда он уехал, я огородами дошла до своего подъезда. Потом через моего друга нашел меня-таки. Позвонил. Но я уже ему с душой отказала, сославшись на то, что тоже очень боюсь его бывшую тещу, знаю эту зверюгу, мол. © MarEnotV / Dzen
  • Романтическое свидание с парнем пошло не по плану. Пригласила его к себе, решила удивить ужином. Сделала пасту с морепродуктами. Смаковали еду, пили напитки, и на самой романтичной ноте у нас начали синхронно урчать животы. Спустя еще минут 40 поняли, что дела плохи. По очереди бегали в туалет, было так плохо, что не могли даже в аптеку за таблетками отлучиться. Больше морепродукты я не покупала. А он, как полегчало, уехал домой и обещал набрать. Но больше никогда не звонил. © Карамель / VK
Светлана БМВ
1 день назад

С тёщей треш полный! Но я думаю что хорошо что всё открылось с самого начала, что за фрукт.

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  • Помню, во времена моей юности было у меня «свидание». Кавалер пригласил покататься на машине. Я особо не горела, но кавалер был из разряда «проще согласиться, чем объяснить, почему ты не хочешь». Ну, думаю, часок покатаемся и домой. В результате, где-то на краю географии машина глохнет, и мы всю ночь пытаемся завести ее с толкача. Я вся такая красивая, в мини юбке, на каблуках, всю ночь толкала машину. Завели. Ранним утром подъезжаем к моему подъезду, и тут кавалер выдает: «А ты можешь на ходу выпрыгнуть, а то я боюсь, что машина снова заглохнет». Занавес! Больше я с ним не встречалась, хотя попытки с его стороны были. © Алла Калайкова / Dzen
  • Парень отчаянно пытался вернуть свою бывшую девушку в баре, куда он меня позвал на первое свидание. Она была барменом. Весь вечер я неловко потягивала коктейль, наблюдая, как мой спутник выставляет себя дураком. © IngenuitySea1671 / Reddit
  • Встречалась с парнем в институте, летом уехала на каникулы со своей семьей. По приезду он пришел проверить, потолстела ли я на домашних харчах. Я сначала думала, что это шутка, но нет. © Alisa Alisa / Dzen
Руконожка Ай-Ай
1 час назад

"Весь вечер я неловко потягивала коктейль, наблюдая, как мой спутник выставляет себя дураком"
😊😎😉
А можно было встать и уйти)

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  • Я человек очень щепетильный в вопросах гигиены и вообще чистоты. Недавно встретил одну девушку. Считал ее почти идеалом. Пара встреч, романтика. Гуляли по городу и слушали музыку в одних наушниках на двоих. Когда попрощались, и она вернула наушник, увидел серу в нем. Много серы. Любви как не бывало. © Подслушано / Ideer
  • На первое свидание он позвал меня в музей. Я пришла, а его нет. Расстроенная хожу, разглядывая искусство, пишу ему через некоторое время: «Я так понимаю, ты не придешь?» Он ответил, пока я пила кофе в соседнем кафе: «Я там был. Ты долго рассматривала фотографии, а потом тебе очень понравилась скульптура с пластиковыми шарами. Я охранник, слежу за камерами видеонаблюдения. Просто хотел сначала немного посмотреть, прежде чем мы встретимся. Моя смена заканчивается через полчаса. Ты все еще где-нибудь поблизости, верно?» Я бежала дальше, чем видела. © No-Advantage-579 / Reddit
  • У меня сильный характер: умею настоять на своем, не поддаюсь эмоциональным порывам, прямолинейная и храбрая. И юбки я не ношу, только джинсы. Недавно один пригласил на свидание. Я заранее сказала, что излишние нежности не люблю, да и внешность мою он уже видел. Но когда встретились, начал возмущаться: мол, чего это ты такая неженственная, где платье, где каблуки, где макияж? Блин, человек все знал до встречи, и фотки видел, и про характер свой я рассказала. Почему это опять повторяется? © ***pls.me
  • Парень пригласил на свидание меня и еще одну девочку. Попросил нас сфоткаться, чтоб он мог показать фотки своей маме, и кто из нас ей понравится, с той и будет продолжать отношения. © Sovyschka151221 / Dzen
Конфуз
2 часа назад

"Почему это опять повторяется? "

Опять. Т.е. случай не единичный. Что-то там девушка свое поведение в переписке как-то неадекватно оценивает, если в реале не первый судя на ожидает от нее другого.

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  • На первом свидании он сказал, что у меня ужасный музыкальный вкус. Я, конечно, понимаю, что вкусы у всех разные, но то, как он распинался! Я позвонила лучшей подруге, чтоб она меня спасла с этого свидания и она примчалась. Домой я его подвезла, а потом мы с подругой устроили ночевку и смотрели ужастики. © Proof_Diamond3406 / Reddit
  • Все время, пока мы были в ресторане, он говорил о том, как ему нравятся совы, как он каждый вечер лежит на кровати и слушает видео с ними при выключенном свете. Знаете ли вы, что на самом деле они не ухают? Они в основном кричат! Затем он продемонстрировал. Второго свидания не было. © Its_Curse / Reddit
  • А я бы пошла на второе свидание с парнем из истории про сов. Я прекрасно знаю разницу между криками Виргинского филина, пестрой неясыти и совки, и могу их имитировать. Думаю, мы с ним могли бы говорить на одном языке. © Beruthiel999 / Reddit
  • Встретилась с парнем, а он, оказывается, учится на психолога. Подумала, как это круто и интересно! Но ошибалась... Он начал меня прямо на свидании анализировать: почему я так оделась, что это значит, и что у меня проблемы с самооценкой. Пытался копаться в детстве, перебирать возможные травмы. Я чуть со стула не упала! В итоге мы весь вечер обсуждали меня, а не наши интересы или общие темы. Ушла с чувством, что побывала на приеме у врача, а не на свидании. © Карамель / VK
  • Самое провальное свидание года. Увиделась со знакомым в рестике, думала отношения наклевываются. А он все время говорил про свою бывшую. Буквально с первой минуты начал рассказывать, как ему тяжело без нее. Показывал общие фотки, вспоминал, как она ему готовила завтраки и расхаживала в белье. Сижу, слушаю, киваю, и думаю: я что, психолог ему бесплатный что-ли? В конце спросила, зачем он вообще на свидание пошел, а он такой: «Да так, хочу отвлечься». Сказала, что не собираюсь тратить свое время на утешения и ушла. © Карамель / VK
  • В первую встречу на «ужин» он отвез меня в дом своей мамы, открыл холодильник и сказал: «Что ты можешь там использовать, чтобы приготовить нам что-нибудь поесть?». Я вызвала такси и уехала. © Javafiend53 / Reddit
Конфуз
2 часа назад

Думала, отношения накладываются...

Кажется парень технично отмащаося от надоедливой и непривлекательной для него поклонницы

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  • Он пытался изменить мой заказ на напитки у официантки, потому что считал, что мне следует заказать что-то более женственное. Я не дожила до конца первого свидания, не говоря уже о втором. © MaggieLuisa / Reddit
  • Однажды парень позвал меня на свидание, но еще до того, как мы туда пошли, он выкатил целый список требований. У меня были розовые волосы, пирсинг на лице, и я одеваюсь очень заметно — в готическом стиле. Мы и познакомились на готической индастриал-вечеринке в местном клубе. Так вот, его список: покрасить волосы в натуральный цвет, снять весь пирсинг и одеться «нормальнее». Все это — чтобы он вообще смог показаться со мной на публике. Не было даже первого свидания, не говоря о втором. © dispose_when_empty / Reddit
  • Пошла как-то на свидание с парнем, вроде все хорошо шло. Но в какой-то момент он начал показывать мне приложение с прогнозом погоды и рассказывать про «уникальные атмосферные явления». Я сижу, думаю, ну ладно, парень в теме. Но спустя полчаса он так увлекся, что начал мне показывать карту всех осадков в мире за год! В общем, после этого он мне не перезвонил, видимо, потому что я зевала весь вечер. © Карамель / VK

Согласитесь, после таких историй понимаешь, что скучных свиданий не бывает! И в голове звучит: «Как здорово, что это не со мной!» Пусть они напомнят вам, что вы не одиноки в своих приключениях, и что на каждого чудака обязательно найдется тот самый человек, с которым даже самое обычное свидание станет волшебным. Хоть сама я на свидания не хожу, искренне желаю каждому найти свою любовь. Ну или хотя бы хорошо провести время! Продолжайте искать, смеяться и не забывайте делиться своими историями.

Еще про удачные и не очень свидания можно почитать здесь:

Комментарии

Уведомления
Конфуз
2 часа назад

Всё-таки правду говорят, что хорошо искать пару на тематических сайтах/клубах и тд. Там и любители сов, и погоды найдут друг друга

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