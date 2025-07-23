19 свиданий, которые обернулись фиаско

Согласитесь, после таких историй понимаешь, что скучных свиданий не бывает! И в голове звучит: «Как здорово, что это не со мной!» Пусть они напомнят вам, что вы не одиноки в своих приключениях, и что на каждого чудака обязательно найдется тот самый человек, с которым даже самое обычное свидание станет волшебным. Хоть сама я на свидания не хожу, искренне желаю каждому найти свою любовь. Ну или хотя бы хорошо провести время! Продолжайте искать, смеяться и не забывайте делиться своими историями.

Еще про удачные и не очень свидания можно почитать здесь: