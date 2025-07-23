Видимо за два часа девушка так ему надоела, что он не нашёл другого способа свалить. Козлина он конечно. Но для неё лучше сразу избавиться от дебила.
19 свиданий, которые обернулись фиаско
Ох уж эти первые и часто неудачные свидания, после которых если не хочется стереть память, то хотя бы подругам пожаловаться. Ведь это настоящая лотерея, в которой вместо приза может попасться все что угодно. Вернее, кто угодно. Вот такие дикие и уморительные истории я для вас и насобирала, чтобы мы вместе могли над этим посмеяться. Приготовьтесь удивляться, может в некоторых историях вы узнаете себя.
- Недавно парень пригласил меня на свидание в парк. На улице 24 градуса тепла, через два часа прогулки мне жутко захотелось пить. Я попросила его подойти к киоску, купила себе газировки, спросила, может ему тоже купить? А он посмотрел на меня, как на больную, и как закричит: «Я так не могу, мама не разрешит мне встречаться с девушкой, которая пьет эту гадость!» и убежал. Человеку 27 лет! Он живет один. Родители вообще в другом городе! Что за бред? Такого эпичного свидания у меня еще никогда не было. © Карамель / VK
- У меня была ситуация. Познакомились с приятным мужчиной, в большой компании у моего друга детства на открытии его офиса. С моим новым кавалером разговорились, оказалось, что соседи по району. Кавалер мой был за рулем, предложил подвести до дома. Согласилась. И вот везет он меня домой, лето, светло, ранний вечер, едем по дворам тихо на его авто, я на переднем сидении. Вдруг он кричит: «ложииись!» и прям силой пригибает мою голову к моим коленями. Ему показалось, что навстречу идет его бывшая теща. Он не хотел, чтобы она его с кем-то видела. Затормозил. Ошибся, говорит. Очень испугался. Побледнел мачо, вся уверенность ушла. Дрожит. Чуть ли ни слюна течет. Я пришла себя от шока. Аккуратно открыла дверь. И вышла....Сидела в соседнем дворе, чтобы он меня не заметил. Когда он уехал, я огородами дошла до своего подъезда. Потом через моего друга нашел меня-таки. Позвонил. Но я уже ему с душой отказала, сославшись на то, что тоже очень боюсь его бывшую тещу, знаю эту зверюгу, мол. © MarEnotV / Dzen
- Романтическое свидание с парнем пошло не по плану. Пригласила его к себе, решила удивить ужином. Сделала пасту с морепродуктами. Смаковали еду, пили напитки, и на самой романтичной ноте у нас начали синхронно урчать животы. Спустя еще минут 40 поняли, что дела плохи. По очереди бегали в туалет, было так плохо, что не могли даже в аптеку за таблетками отлучиться. Больше морепродукты я не покупала. А он, как полегчало, уехал домой и обещал набрать. Но больше никогда не звонил. © Карамель / VK
С тёщей треш полный! Но я думаю что хорошо что всё открылось с самого начала, что за фрукт.
- Помню, во времена моей юности было у меня «свидание». Кавалер пригласил покататься на машине. Я особо не горела, но кавалер был из разряда «проще согласиться, чем объяснить, почему ты не хочешь». Ну, думаю, часок покатаемся и домой. В результате, где-то на краю географии машина глохнет, и мы всю ночь пытаемся завести ее с толкача. Я вся такая красивая, в мини юбке, на каблуках, всю ночь толкала машину. Завели. Ранним утром подъезжаем к моему подъезду, и тут кавалер выдает: «А ты можешь на ходу выпрыгнуть, а то я боюсь, что машина снова заглохнет». Занавес! Больше я с ним не встречалась, хотя попытки с его стороны были. © Алла Калайкова / Dzen
- Парень отчаянно пытался вернуть свою бывшую девушку в баре, куда он меня позвал на первое свидание. Она была барменом. Весь вечер я неловко потягивала коктейль, наблюдая, как мой спутник выставляет себя дураком. © IngenuitySea1671 / Reddit
- Встречалась с парнем в институте, летом уехала на каникулы со своей семьей. По приезду он пришел проверить, потолстела ли я на домашних харчах. Я сначала думала, что это шутка, но нет. © Alisa Alisa / Dzen
"Весь вечер я неловко потягивала коктейль, наблюдая, как мой спутник выставляет себя дураком"
😊😎😉
А можно было встать и уйти)
- Я человек очень щепетильный в вопросах гигиены и вообще чистоты. Недавно встретил одну девушку. Считал ее почти идеалом. Пара встреч, романтика. Гуляли по городу и слушали музыку в одних наушниках на двоих. Когда попрощались, и она вернула наушник, увидел серу в нем. Много серы. Любви как не бывало. © Подслушано / Ideer
- На первое свидание он позвал меня в музей. Я пришла, а его нет. Расстроенная хожу, разглядывая искусство, пишу ему через некоторое время: «Я так понимаю, ты не придешь?» Он ответил, пока я пила кофе в соседнем кафе: «Я там был. Ты долго рассматривала фотографии, а потом тебе очень понравилась скульптура с пластиковыми шарами. Я охранник, слежу за камерами видеонаблюдения. Просто хотел сначала немного посмотреть, прежде чем мы встретимся. Моя смена заканчивается через полчаса. Ты все еще где-нибудь поблизости, верно?» Я бежала дальше, чем видела. © No-Advantage-579 / Reddit
- У меня сильный характер: умею настоять на своем, не поддаюсь эмоциональным порывам, прямолинейная и храбрая. И юбки я не ношу, только джинсы. Недавно один пригласил на свидание. Я заранее сказала, что излишние нежности не люблю, да и внешность мою он уже видел. Но когда встретились, начал возмущаться: мол, чего это ты такая неженственная, где платье, где каблуки, где макияж? Блин, человек все знал до встречи, и фотки видел, и про характер свой я рассказала. Почему это опять повторяется? © ***pls.me
- Парень пригласил на свидание меня и еще одну девочку. Попросил нас сфоткаться, чтоб он мог показать фотки своей маме, и кто из нас ей понравится, с той и будет продолжать отношения. © Sovyschka151221 / Dzen
"Почему это опять повторяется? "
Опять. Т.е. случай не единичный. Что-то там девушка свое поведение в переписке как-то неадекватно оценивает, если в реале не первый судя на ожидает от нее другого.
- На первом свидании он сказал, что у меня ужасный музыкальный вкус. Я, конечно, понимаю, что вкусы у всех разные, но то, как он распинался! Я позвонила лучшей подруге, чтоб она меня спасла с этого свидания и она примчалась. Домой я его подвезла, а потом мы с подругой устроили ночевку и смотрели ужастики. © Proof_Diamond3406 / Reddit
- Все время, пока мы были в ресторане, он говорил о том, как ему нравятся совы, как он каждый вечер лежит на кровати и слушает видео с ними при выключенном свете. Знаете ли вы, что на самом деле они не ухают? Они в основном кричат! Затем он продемонстрировал. Второго свидания не было. © Its_Curse / Reddit
- А я бы пошла на второе свидание с парнем из истории про сов. Я прекрасно знаю разницу между криками Виргинского филина, пестрой неясыти и совки, и могу их имитировать. Думаю, мы с ним могли бы говорить на одном языке. © Beruthiel999 / Reddit
- Встретилась с парнем, а он, оказывается, учится на психолога. Подумала, как это круто и интересно! Но ошибалась... Он начал меня прямо на свидании анализировать: почему я так оделась, что это значит, и что у меня проблемы с самооценкой. Пытался копаться в детстве, перебирать возможные травмы. Я чуть со стула не упала! В итоге мы весь вечер обсуждали меня, а не наши интересы или общие темы. Ушла с чувством, что побывала на приеме у врача, а не на свидании. © Карамель / VK
- Самое провальное свидание года. Увиделась со знакомым в рестике, думала отношения наклевываются. А он все время говорил про свою бывшую. Буквально с первой минуты начал рассказывать, как ему тяжело без нее. Показывал общие фотки, вспоминал, как она ему готовила завтраки и расхаживала в белье. Сижу, слушаю, киваю, и думаю: я что, психолог ему бесплатный что-ли? В конце спросила, зачем он вообще на свидание пошел, а он такой: «Да так, хочу отвлечься». Сказала, что не собираюсь тратить свое время на утешения и ушла. © Карамель / VK
- В первую встречу на «ужин» он отвез меня в дом своей мамы, открыл холодильник и сказал: «Что ты можешь там использовать, чтобы приготовить нам что-нибудь поесть?». Я вызвала такси и уехала. © Javafiend53 / Reddit
Думала, отношения накладываются...
Кажется парень технично отмащаося от надоедливой и непривлекательной для него поклонницы
- Он пытался изменить мой заказ на напитки у официантки, потому что считал, что мне следует заказать что-то более женственное. Я не дожила до конца первого свидания, не говоря уже о втором. © MaggieLuisa / Reddit
- Однажды парень позвал меня на свидание, но еще до того, как мы туда пошли, он выкатил целый список требований. У меня были розовые волосы, пирсинг на лице, и я одеваюсь очень заметно — в готическом стиле. Мы и познакомились на готической индастриал-вечеринке в местном клубе. Так вот, его список: покрасить волосы в натуральный цвет, снять весь пирсинг и одеться «нормальнее». Все это — чтобы он вообще смог показаться со мной на публике. Не было даже первого свидания, не говоря о втором. © dispose_when_empty / Reddit
- Пошла как-то на свидание с парнем, вроде все хорошо шло. Но в какой-то момент он начал показывать мне приложение с прогнозом погоды и рассказывать про «уникальные атмосферные явления». Я сижу, думаю, ну ладно, парень в теме. Но спустя полчаса он так увлекся, что начал мне показывать карту всех осадков в мире за год! В общем, после этого он мне не перезвонил, видимо, потому что я зевала весь вечер. © Карамель / VK
Согласитесь, после таких историй понимаешь, что скучных свиданий не бывает! И в голове звучит: «Как здорово, что это не со мной!» Пусть они напомнят вам, что вы не одиноки в своих приключениях, и что на каждого чудака обязательно найдется тот самый человек, с которым даже самое обычное свидание станет волшебным. Хоть сама я на свидания не хожу, искренне желаю каждому найти свою любовь. Ну или хотя бы хорошо провести время! Продолжайте искать, смеяться и не забывайте делиться своими историями.
Еще про удачные и не очень свидания можно почитать здесь:
Комментарии
Всё-таки правду говорят, что хорошо искать пару на тематических сайтах/клубах и тд. Там и любители сов, и погоды найдут друг друга