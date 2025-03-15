Бывает только гагачий пух, никакого гагачьего меха нет, так как гага - это птица.
20+ историй о покупателях, которые любят скидки, и слегка уставших от этого продавцах
Как же приятно купить нужную вещь подешевле! Вот только у героев нашей статьи ситуации сложились по-разному - одним из них нереально повезло, а другие явно зареклись снова требовать скидку. Да и продавцам тоже нашлось что рассказать о любителях поторговаться и сбить изначальную цену.
- Коллега жалуется: "Фен сломался". Говорю, мол, купи новый. А она "Я же не ку-ку, чтобы без скидки покупать!" Ладно, дождалась скидку. Купила. Хвастается, что фен стоит 3990, а она оторвала его за 1990. Но прикол в том, что я буквально 3 недели назад купила в точности такой же фен за 1490. В том же магазине. Без скидок и распродаж. © Voyager / Dzen
- При поездках в Египет или Турцию ко мне в голову залазит бесенок, который твердит: "Торг - это местная традиция. Надо!" В итоге я там торгуюсь всегда и везде (кроме супермаркетов). Как-то зашли с мужем в Шарме в сувенирную лавку за подарками для близких. Торговалась я больше часа. Сколько было выпито чая! Сколько раз моего мужа спрашивали, кто у нас в семье босс и почему он не успокоит жену! Муж сразу заявил, что за покупками пришла жена, все вопросы к ней, и потом повторил это раз 20, ну еще ржал и пил чай. Сколько раз я почти выходила из лавки! В итоге заплатили мы около 5-10% изначальной стоимости. Сувениров давно уже нет, а хорошие воспоминания остались. © frikki84 / Pikabu
- Я работала продавцом в небольшом частном магазинчике. Хозяйка у нас была женщина прижимистая, но главное, ужасная скандалистка. Скидку мы могли сделать на определенный вид товара или постоянным покупателям. Больше ни за что. И на брак, естественно.
Но все дело в том, что покупатели, которым я отказывалась делать скидку, очень часто требовали позвонить хозяйке. Многие ее часто видели, здоровались. Они, бедняжки, даже не догадывались, что их ждет. Я всячески отказывалась, они настаивали. Ну я звонила. Ответ был предсказуем: "Еще чего надо! Не нравится, пусть идет лесом, я по пятницам не подаю". После этого я вежливо озвучивала ответ: "Извините, хозяйка скидку не дает". © Ольга Савина / Dzen
- Жена говорит: "Хочу шубу". Идем в магазин, примеряет она парочку. Я вижу, что настроение у нее начинает портиться. Продавщица еще одну модель предлагает. Жена: "Спасибо, не надо, она 40 тысяч стоит". И тут продавщица неожиданно спрашивает: "А сколько у вас есть? 20 тысяч? Хорошо, покупайте. Она сидит она вас идеально, а я хозяйка магазина - за сколько хочу, за столько и продаю". Пришли домой, жена еще раз примеряет, все здорово - никаких подвохов и изъянов. © Председатель общества зануд / ADME
- Помню, гуляла с парнем, холод был жуткий, я ему говорю: "Давай в кафе зайдем, чаю выпьем, погреемся". Он бубнил про свежий воздух, но колотун все же дал о себе знать. Зашли в кафе, заказали чаю и еды. Когда поели, попили, погрелись, пришло время платить, и что началось… Он устроил официантке скандалище, что еда тухлая, тараканы бегают, в кафе воняет и музыка по ушам бьет, орал о жалобной книге. И нам сделали скидку. Было стыдно. Я после пришла и доплатила остаток. © Подслушано / VK
- Работаю с мебелью и «скидочники» просто умиляют. Дело в том, что у нас самые низкие цены на мебель, потому что самая маленькая наценка. Покупает человек себе комод за 3 тысячи и еще просит зеркало в подарок (оно стоит дороже комода), дополнительную скидку и бесплатную доставку в другой город. И на каждое «нет» делает удивленное лицо и спрашивает: «А чего? А что там везти-то? На автобус сел и поехал». © Tarantinoo / Pikabu
- Работаю фотографом. Вот топ фраз, от которых у меня уже глаз дергается:
— Что значит я не получу бесплатно 500 фото? Да, мы обговаривали, что будет 15 фото, но я-то на вас надеялась!
— У вас дорого, но у других мне не нравится. Скидку 70% сделаете?
— Почему это вы не сделаете мне прическу, макияж и не подберете платье? Сама я заморачиваться не буду!
— Ты же фотограф, отретушируй все. Пусть волосы и одежда будут чистые. © Подслушано / Ideer
- Подрабатывал я как-то в такси. Первый заказ всегда брал в своем районе. Район маленький, пригородный, есть огромный шанс, что пассажир окажется знакомым. И начало поездки с такими людьми, как правило, шло по одному сценарию:
— О, круто, у нас сегодня поездка со скидочкой!
— С чего это?
— Ну ты что, «своим» скидку не можешь сделать?
Я решил таким не отказывать, а пошел по более хитрому пути. Во время следующих поездок разговор шел по другому сценарию. И начинал его уже я.
— О, круто, наконец-то у меня выгодный заказ.
— Почему это?
— Ну ты что, «своим» на чай не можешь оставить пару соток?
Итог: свои «вложения» в скидки отбил. Все знакомые стали молча платить строго по счетчику. © MotyaStar / Pikabu
- Удачно заглянул в обувной магазин. В рознице нужные мне ботинки стоили $180, а со скидкой выходило $120. Я спросил, есть ли еще скидки, так как это была последняя пара такого размера. Продавцы отправили меня к менеджеру, а тот поинтересовался, за сколько я хочу купить эту пару. Я сказал, что за $70. Он такой: «Ну и ладно!» Кажется, я мог бы попросить продать и за $60, но все равно это была отличная сделка. © Swimming-Product-619 / Reddit
- Моя тетя — парикмахер. Пришла к ней дама на прическу. Тетя пыхтела над ней 4 часа. В итоге дама говорит: «Красота! Но вы меня так стукнули расческой, что шишка вылезла». Ей сделали скидку, а потом оказалось, что эта дама — личность известная. Она раз в неделю стабильно ходит в какой-то новый салон и занимается такой вот ерундой: делает прическу, а потом, дабы не платить вовсе или выбить скидку, придумывает байку про расческу. © Подслушано / VK
- Занимаюсь частным бизнесом. Раньше бесилась, когда приходили друзья друзей, знакомые знакомых и прочие "сарафанные" товарищи, вечно клянчащие скидки и предъявляющие при этом завышенные требования. Нашла выход: для всех них цену говорю завышенную. Просят скидку — делаю. Не просят — делаю по собственной инициативе, возвращаясь к обычной цене. А работу всегда и для всех выполняю одинаково качественно и усердно. И все счастливы. © Подслушано / VK
- Росла в небогатой семье, квартира была старая. Родители собрали денег на простенький ремонт и наняли мастера. Я тогда была в пятом классе. Как-то утром по дороге в школу поняла, что забыла сменку и вернулась домой. Дверь не открывалась ключом. Я испугалась, что сломала замок и позвонила маме. Мама работала в соседнем доме и быстро пришла посмотреть, в чем дело. Тут-то дверь открывается изнутри и выходит наш мастер со своей любовницей. Он был женат и сам сразу пообещал маме, что такого больше не повторится, и предложил хорошую скидку в обмен на молчание. Родители подумали-подумали, и согласились. © Подслушано / Ideer
- В нашем магазине настольных игр уже почти 7 лет живет Семен. Его задача - успокаивать покупателей, которые требуют скидку "просто так, потому что я к вам пришел". Я предлагаю выбор: бросаем по очереди Семена, если результат вашего броска будет выше моего - скидка 5%, равен 20 - скидка 10%, если ниже - наценка 5%. Последний вариант появился недавно, но считаю, что он вполне себе даже честный по отношению к нашему магазину. После того как я его ввел, процент требования скидки "просто так" стал равен нулю. Как вы догадались, Семен - самый обычный кубик с двадцатью гранями. Он пережил несколько расширений отдела и большой переезд. © alexey.yushin / Pikabu
- Когда на кассе спрашивают, есть ли дисконтная карта, я отвечаю: "Нет. А у вас?" При этом стараюсь искренне улыбаться кассирше. В половине случаев мне пробивают товар со скидкой. Например, мне посчитали скидку со словами: "Только тихо", — а двоим моим друзьям на соседней кассе — нет. © Подслушано / Ideer
- Работаю официанткой в кафе. Сегодня утром одна женщина облила меня остывшим кофе за то, что я не сделала ей скидку по карте неизвестного мне супермаркета. Ага, в кафе и по карте супермаркета. Очень хотелось высказать ей все, что думаю, но решила взять себя в руки и оставить решение проблемы администратору. На этом веселье не закончилось: через 15 минут в кафе стоял наряд полиции, который вызвала эта дама. Плакала, что угрожают ей тут. Ржали все, а она орала. © Подслушано / Ideer
- Будучи студентом, я жил экономно в будни и как король - в выходные. А все благодаря скидкам в крупном продуктовом магазине. Я знал, что в субботу за 30-60 минут до закрытия они выкидывают много товара со скидкой в 50%. Ну и зачем мне было покупать продукты по полной цене? © redsterXVI / Reddit
- Мой сын - парень не промах. Сейчас ему 23, но я хорошо помню, как он в 8 лет решил потратить деньги, полученные на день рождения, на покупку игровой приставки. Мой муж всегда торговался, когда ходил за дорогой электроникой, так что наш сын видел, как это делается. В итоге он умудрился купить приставку, которая изначально стоила $130, всего за $90. © Fuzzy_Jellyfish_605 / Reddit
- У меня своя цветочная мастерская, иногда выхожу работать сама. У нас есть система скидок, у постоянных клиентов имеются скидочные карты, о чем на информационном стенде размещена информация, там же висят сведения о владельце. На днях приходит мужик, выбирает букет и бросает мне: «Такая-то не звонила? Сказала, что не может позвонить, чтобы ты сделала скидку 20%, шевелись быстрей, мне тут некогда». Проблема в том, что он назвал мне мое же имя, мол, это я сказала скидку сделать. Его лицо, когда я молча достала права из кошелька и показала, надо было видеть. Быстро расплатился и убежал. © Подслушано / Ideer
- Намеревался я купить нечто простое и дешевое, типа стеганого пуховика на синтепоне. И подруга мне предложила махнуть на рынок, где дешево, сердито и выбор большой. Ну и махнули... Ходим по рядам, ищем. Тут подскакивает мужичок, мол, пойдем вон в ту палатку, там тебя ждет чудо-вещь на гагачьем меху! И в огне не горит, и в воде не тонет, легкая, теплая - не куртка, а восьмое чудо света.
Ну, пойдем посмотрим, интересно же. Заходим в палатку, приносит он мне куртку. Примерил я ее - хороша! И нитки из швов не торчат, и карманы удобные, и сидит на мне хорошо, не жмет и не топорщится. Только вот цена на нее явно побольше той, на которую я рассчитывал.
Вздохнул я и давай снимать: заберите, говорю, не надо. А продавец весь такой грустный, видит, что покупатель срывается, уговаривать начинает. Ну я и брякнул: "Сколько со скидкой?" Продавец старался изо всех сил. Я даже оценил его театральное мастерство: передо мной был практически разорившийся отец большого семейства, вынужденный за гроши распродавать годами собранное имущество. Но в итоге я приобрел хорошую зимнюю куртку, попутно сторговав ее за половину первоначально озвученной цены. © eXperd1 / Pikabu
- Ездил я в Китай и захотел там купить куртку от лыжного костюма. Пришел на рынок, выбрал, показал на нее продавцу и спросил, сколько стоит. Тот озвучил цену, я удивился. И начались торги. В итоге пошли в соседний ряд к его хозяйке. Только с ней сторговались. Она отдала мне весь костюм. И только тогда я понял, почему они так изначально уперлись. © Vovchara / Pikabu
- Я с отцом в детстве ездил в Дубай. Там на берегу торговали крабами и что-то нам так их попробовать захотелось. И вот мы торгуемся и думаем, что нам озвучивают цену за одну штуку. В общем, минут 5 спорили, наверное. Вроде сторговались, а продавец берет всех крабов, штук 10-15, сваливает в пакет и отдает за ту сумму на которую договорились. У нас с отцом челюсть отвисла. Вроде столько лет прошло, а до сих пор этот момент помню. © pahan6006 / Pikabu
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Комментарии
Торговаться не люблю, но умею. Основной принцип мне объяснили 20 лет назад в Иркутске нa китайской барахолке: видишь фиговину, прикидываешь, сколько тебе не жалко за нее отдать, называешь цену вдвое меньше, продавец конечно же вначале теряет сознание и находит инсульт, но в итоге вы сходитесь нa цене, которую ты готова была за эту фиговину отдать.
Недавно по этому принципу 40 минут торговалась, дважды уходила и выпила пол-литра чая, но купила за условную тыщу сумку и две пары кожаных тапок при начальной цене условных полторы тыщи за сумку и 800 - за тапки. Когда выходила из магазина, словила бурные овации ))