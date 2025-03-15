20+ историй о покупателях, которые любят скидки, и слегка уставших от этого продавцах

Торговаться не люблю, но умею. Основной принцип мне объяснили 20 лет назад в Иркутске нa китайской барахолке: видишь фиговину, прикидываешь, сколько тебе не жалко за нее отдать, называешь цену вдвое меньше, продавец конечно же вначале теряет сознание и находит инсульт, но в итоге вы сходитесь нa цене, которую ты готова была за эту фиговину отдать.

Недавно по этому принципу 40 минут торговалась, дважды уходила и выпила пол-литра чая, но купила за условную тыщу сумку и две пары кожаных тапок при начальной цене условных полторы тыщи за сумку и 800 - за тапки. Когда выходила из магазина, словила бурные овации ))