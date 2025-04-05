20+ историй, вся соль которых притаилась в неожиданном финале

Народное творчество
1 час назад

Иногда наша жизнь подкидывает такие сюжетные твисты, что ни одному писателю не снилось. Герои этой статьи оказались в эпицентре историй с занятной развязкой в самый обычный день. И, конечно, не могли не поведать об этом незнакомцам в сети.

  • Лежала я в больнице какое-то время. Как-то так совпало, что ко мне в палату подселили женщину моего возраста. Мне в ее лице что-то знакомым показалось, но я не могла вспомнить, где могла ее видеть раньше. Конечно, валяться в постели скучно, поэтому мы и начали общаться днями напролет. Слово за слово, и выяснили, что мы с ней в одном детсаду были! Лет 30 с того времени прошло. Интересная штука жизнь: не знаешь, где и с кем она тебя сведет в следующий раз. © Палата № 6 / VK
  • Сижу в соцсетях, смотрю чужие фотки, а там — свадьбы, платья, дети. Вздыхаю, грущу. Любимый спрашивает, мол, что случилось? Я с надрывом: «Все уже замужем, у всех семьи, дети. А у меня ничего...» Он встает и уходит. А через минуту возвращается с нашей свадебной фотокнигой, снимками с выписки из роддома и детским альбомом. Кладет все на кровать и говорит: «Ты в курсе, что у тебя муж есть, сын есть, и еще один в процессе оформления?» Я тупо смотрю на живот, потом на него — и смеюсь сквозь слезы. Ну с кем не бывает... забыла я немного, ох уж эти гормоны. © Не все поймут / VK
  • Перед новогодним корпоративом мы с коллегой и по совместительству лучшей подругой ходили по магазинам в поисках идеального платья. После миллиона пересмотренных вариантов я наконец-то нашла «то самое», но подруга отговорила меня, ссылаясь на то, что оно плохо на мне сидит. Промучившись всю ночь в раздумьях, я все-таки поехала наутро за этим платьем в магазин. И каково же было мое удивление, когда на корпоративе я увидела свою подругу в таком же платье. Она, конечно, пыталась объяснить, что ей оно идет больше, и я поступила подло. Вечер был испорчен, собственно, как и дружба. Но благодаря этому случаю я задумалась, стала рисовать эскизы платьев и шить себе сама. А сейчас уже открыла небольшой онлайн-магазинчик со своими моделями одежды. Мне очень нравится это занятие, и я верю, что однажды смогу полноценно этим зарабатывать. © Карамель / VK
  • Когда я был маленький, наш класс в честь Дня матери устраивал розыгрыш торта. Я ходил по нашему району и продавал билеты. Люди были очень дружелюбны и приглашали меня на чай. Но, к моему сожалению, никто из тех, кому я продал билеты, не выиграл. Я так расстроился, что решил испечь торт для женщины, которая купила у меня больше всего билетов. Пришел к ней домой в День матери, чтобы отдать торт, и оказалось, что это был не только День матери, но и ее день рождения, и я принес торт как раз к праздничному столу. © buheeh / Reddit
Ирина Новикова
15 часов назад

Вы первая заприметили платье, а подруга давай его говнякать и при этом пришла в таком же? И это ещё вы поступили подло? ВЫ???

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  • Сдаю комнату. Ко мне пришли два незнакомых друг с другом человека - парень и девушка. Пришли одновременно, познакомились и решили вместе снимать комнату, которую я сдаю. © lilydavay / X
  • Посадил я поле картошки, своевременно ухаживал за ним. Как-то приезжаю молодого картофеля накопать и наблюдаю такую картину: вдали на другом конце поля стоит джип и какой-то мужик ковыряет картошку. Я остановился на другом конце и тоже начал копать. Через некоторое время ко мне подходит тот парень и говорит: «Мужик, ну ты не борзей, хозяину хоть оставь, через рядок копай». © Подслушано / Ideer
  • Знакомый и его девушка обменивались подарками на Новый год. Он сделал ей предложение, а она подарила ему письмо с благодарностью за время, проведенное вместе, и желанием расстаться. Классные подарки получились. © treschenko24 / X
  • Раннее утро, собираюсь на работу, готовлю завтрак. Мой мужчина внезапно ошарашивает меня вопросом: «Как долго ты собираешься носить фамилию бывшего мужа?» Кокетливо спрашиваю его: «А что, какие предложения?» Ответ: «Не знаю, может, ты девичью фамилию себе вернешь?» Вместе два года, ждем ребенка. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
  • Я познакомился с братьями-близнецами во время путешествия по Азии, а через несколько лет случайно встретил их на другом континенте. Еще через несколько лет я встретил их в другой стране на фестивале, где было 200 тысяч человек. © kahrabaaa / Reddit
  • Я живу в Канаде. Летом мы семьей поехали в отпуск во Флориду и остановились в отеле. Вечером мой отец пошел набрать лед в автомате и столкнулся с нашим соседом. Оказалось, наши соседи из Канады поселились в том же отеле во Флориде. Более того, они приехали сюда на те же 4 дня, что и мы. Учитывая, что ни одна из семей даже не знала, что другая едет в отпуск, это было удивительное совпадение. © EventHorizon5 / Reddit
  • У меня был не лучший период в жизни, ведь за неделю до этого на работе сказали, что я попадаю под сокращение. Нормальных вакансий не было, я с каждым днем все больше и больше начинала паниковать. Тогда вспомнила о сертификате на массаж, который мне подарили. Решила хоть немного расслабиться, поэтому записалась на следующий день. Вечером после массажа мне эта студия отправила анкету для отзыва, и я от скуки ее заполнила, хотя практически всегда игнорировала такие сообщения. А тут прямо все хорошо расписала, указала, что понравилось, а что нет. Добавила список того, что и как можно улучшить. Через пару дней мне позвонила женщина, представилась владелицей студии и спросила, не хочу ли я у них работать администратором, потому что она и вся команда в восторге от такого полезного отзыва. Я без особых надежд согласилась на собеседование, но все сложилось наилучшим образом: меня сначала взяли работать администратором, а сейчас я уже управляю всеми массажными студиями этой фирмы в нашем городе. Вот это самое настоящее везение! © Палата № 6 / VK
Ирина Новикова
15 часов назад

Что удивительного, ждёте ребёнка, живёте вне брака, мужика все устраивает) Если бы вас не устраивал такой порядок, он бы давно предложение сделал, либо расстался. Ну вам очевидно и так сойдёт).Изначально не надо было сожительствовать.

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  • Помню, моя подружка в детстве рыдала, когда мама пришла домой с новым младенцем. Но не потому, что на нее уже повесили кого-то из младших. Просто она хотела, чтобы мама родила ей хомяка! © pirozhenshchina / X
  • У меня есть подруга, которая с детства пытается показать, какая она крутая. Сегодня пригласила меня в очень крутой ресторан, где обычно надо резервировать стол за неделю. Но у нее там связи, и она с директором на «ты». Представьте ее лицо, когда нас встречает на пороге тот самый директор и обнимает меня, а потом целует (свадьба через месяц). Он, кстати, сказал, что в первый раз ее видит. © Подслушано / Ideer
  • Была в кафе, собралась уходить. Подхожу к вешалке, нахожу свою шубу, надеваю... и ловлю на себе офонаревшие взгляды компании за соседним столиком. Понимаю, что шуба просто очень похожа на мою. А я сегодня в пуховике. © Подслушано / Ideer
  • Друг рассказал, что у них на работе пропал сотрудник. И только сегодня появился со словами: «Да я что-то в тайгу на праздники уехал, понравилось, решил подольше отдохнуть». Признавайтесь, кому тоже захотелось. © treschenko24 / X
  • Подруга мечтала выйти замуж за богатого. Отказала нескольким парням из-за их материального положения. Недавно огорошила меня новостью, что выходит-таки замуж за богатого. Но в итоге выяснилось, что Богатый — это фамилия, и сам он еще интерн, а она влюбилась по уши. Зато мечта сбылась — она теперь Богатая! Рада за нее. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
  • Было время, я по ночам подрабатывал таксистом. Мой товарищ знал об этом, и иногда мы, когда клиентов не было, болтали по телефону. Однажды моя жена задержалась на работе, и я ее решил подождать. Тут мне звонит мой товарищ и предлагает встретиться поболтать. Я говорю: «Не могу, занят». Он начинает за меня придумывать, чем я занят: другая девушка и все остальное... Я решил посмеяться и поддакивал ему. Стало не до смеха, когда он через какое-то время позвонил моей жене и рассказал ей все. © Подслушано / Ideer
  • Обычное утро в Армении: утром увидела, как с крыши соседнего дома идет дым, и уже хотела вызвать пожарных, но через минуту позвонили в дверь соседи и позвали на шашлыки на эту крышу. © yapishukino / X
Ирина Новикова
15 часов назад

А бывает по-другому. Друг скрывает левак своего друга перед женой друга, а потом палит его, потому что хотел достаточно компромата собрать, чтобы самому влезть между ними и жену отобрать у друга.

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  • Я медик, девушка. Встречалась с коллегами всегда. На свидании ситуация: романтика, его голова на моей груди, нежное: «Милая, знаешь что?» Я растаяла. Ровно до продолжения фразы: «У тебя митральный клапан шумит!» Да ну ее, такую романтику! © Подслушано / Ideer
  • Когда я только начинал встречаться со своей будущей супругой, то привез ее в свой родной город, чтобы познакомить с родителями. Рассматривая старый семейный альбом, она указала на фото и спросила: «Откуда ты знаешь этого человека?» Я ответил: «Это мой дядя», а она: «Нет, это мой дядя!» Оказалось, что сестра ее матери вышла замуж за брата моей матери. © Bongo_Goblogian / Reddit
  • Решил пошутить над женой: на день рождения купил сушилку для фруктов, а внутрь упаковал деньги. Жена приняла с кислым лицом, спрятала в шкаф. Два месяца ждал, пока она решит что-то с ней сделать, не выдержал, намекнул. Но оказалось, что коробки уже и нет: она ее продала. Написала покупательнице, но та, естественно, в отказ. Я жду извинений, что втихаря, даже не открыв, продала мой подарок, она их тоже за что-то ждет. Тараканы в голове на меня обиделись. А денег жалко... © Подслушано / Ideer

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