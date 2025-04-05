20+ историй, вся соль которых притаилась в неожиданном финале

Иногда наша жизнь подкидывает такие сюжетные твисты, что ни одному писателю не снилось. Герои этой статьи оказались в эпицентре историй с занятной развязкой в самый обычный день. И, конечно, не могли не поведать об этом незнакомцам в сети.