Вы первая заприметили платье, а подруга давай его говнякать и при этом пришла в таком же? И это ещё вы поступили подло? ВЫ???
20+ историй, вся соль которых притаилась в неожиданном финале
Народное творчество
1 час назад
Иногда наша жизнь подкидывает такие сюжетные твисты, что ни одному писателю не снилось. Герои этой статьи оказались в эпицентре историй с занятной развязкой в самый обычный день. И, конечно, не могли не поведать об этом незнакомцам в сети.
- Лежала я в больнице какое-то время. Как-то так совпало, что ко мне в палату подселили женщину моего возраста. Мне в ее лице что-то знакомым показалось, но я не могла вспомнить, где могла ее видеть раньше. Конечно, валяться в постели скучно, поэтому мы и начали общаться днями напролет. Слово за слово, и выяснили, что мы с ней в одном детсаду были! Лет 30 с того времени прошло. Интересная штука жизнь: не знаешь, где и с кем она тебя сведет в следующий раз. © Палата № 6 / VK
- Сижу в соцсетях, смотрю чужие фотки, а там — свадьбы, платья, дети. Вздыхаю, грущу. Любимый спрашивает, мол, что случилось? Я с надрывом: «Все уже замужем, у всех семьи, дети. А у меня ничего...» Он встает и уходит. А через минуту возвращается с нашей свадебной фотокнигой, снимками с выписки из роддома и детским альбомом. Кладет все на кровать и говорит: «Ты в курсе, что у тебя муж есть, сын есть, и еще один в процессе оформления?» Я тупо смотрю на живот, потом на него — и смеюсь сквозь слезы. Ну с кем не бывает... забыла я немного, ох уж эти гормоны. © Не все поймут / VK
- Перед новогодним корпоративом мы с коллегой и по совместительству лучшей подругой ходили по магазинам в поисках идеального платья. После миллиона пересмотренных вариантов я наконец-то нашла «то самое», но подруга отговорила меня, ссылаясь на то, что оно плохо на мне сидит. Промучившись всю ночь в раздумьях, я все-таки поехала наутро за этим платьем в магазин. И каково же было мое удивление, когда на корпоративе я увидела свою подругу в таком же платье. Она, конечно, пыталась объяснить, что ей оно идет больше, и я поступила подло. Вечер был испорчен, собственно, как и дружба. Но благодаря этому случаю я задумалась, стала рисовать эскизы платьев и шить себе сама. А сейчас уже открыла небольшой онлайн-магазинчик со своими моделями одежды. Мне очень нравится это занятие, и я верю, что однажды смогу полноценно этим зарабатывать. © Карамель / VK
- Когда я был маленький, наш класс в честь Дня матери устраивал розыгрыш торта. Я ходил по нашему району и продавал билеты. Люди были очень дружелюбны и приглашали меня на чай. Но, к моему сожалению, никто из тех, кому я продал билеты, не выиграл. Я так расстроился, что решил испечь торт для женщины, которая купила у меня больше всего билетов. Пришел к ней домой в День матери, чтобы отдать торт, и оказалось, что это был не только День матери, но и ее день рождения, и я принес торт как раз к праздничному столу. © buheeh / Reddit
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- Сдаю комнату. Ко мне пришли два незнакомых друг с другом человека - парень и девушка. Пришли одновременно, познакомились и решили вместе снимать комнату, которую я сдаю. © lilydavay / X
- Посадил я поле картошки, своевременно ухаживал за ним. Как-то приезжаю молодого картофеля накопать и наблюдаю такую картину: вдали на другом конце поля стоит джип и какой-то мужик ковыряет картошку. Я остановился на другом конце и тоже начал копать. Через некоторое время ко мне подходит тот парень и говорит: «Мужик, ну ты не борзей, хозяину хоть оставь, через рядок копай». © Подслушано / Ideer
- Знакомый и его девушка обменивались подарками на Новый год. Он сделал ей предложение, а она подарила ему письмо с благодарностью за время, проведенное вместе, и желанием расстаться. Классные подарки получились. © treschenko24 / X
- Раннее утро, собираюсь на работу, готовлю завтрак. Мой мужчина внезапно ошарашивает меня вопросом: «Как долго ты собираешься носить фамилию бывшего мужа?» Кокетливо спрашиваю его: «А что, какие предложения?» Ответ: «Не знаю, может, ты девичью фамилию себе вернешь?» Вместе два года, ждем ребенка. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Я познакомился с братьями-близнецами во время путешествия по Азии, а через несколько лет случайно встретил их на другом континенте. Еще через несколько лет я встретил их в другой стране на фестивале, где было 200 тысяч человек. © kahrabaaa / Reddit
- Я живу в Канаде. Летом мы семьей поехали в отпуск во Флориду и остановились в отеле. Вечером мой отец пошел набрать лед в автомате и столкнулся с нашим соседом. Оказалось, наши соседи из Канады поселились в том же отеле во Флориде. Более того, они приехали сюда на те же 4 дня, что и мы. Учитывая, что ни одна из семей даже не знала, что другая едет в отпуск, это было удивительное совпадение. © EventHorizon5 / Reddit
- У меня был не лучший период в жизни, ведь за неделю до этого на работе сказали, что я попадаю под сокращение. Нормальных вакансий не было, я с каждым днем все больше и больше начинала паниковать. Тогда вспомнила о сертификате на массаж, который мне подарили. Решила хоть немного расслабиться, поэтому записалась на следующий день. Вечером после массажа мне эта студия отправила анкету для отзыва, и я от скуки ее заполнила, хотя практически всегда игнорировала такие сообщения. А тут прямо все хорошо расписала, указала, что понравилось, а что нет. Добавила список того, что и как можно улучшить. Через пару дней мне позвонила женщина, представилась владелицей студии и спросила, не хочу ли я у них работать администратором, потому что она и вся команда в восторге от такого полезного отзыва. Я без особых надежд согласилась на собеседование, но все сложилось наилучшим образом: меня сначала взяли работать администратором, а сейчас я уже управляю всеми массажными студиями этой фирмы в нашем городе. Вот это самое настоящее везение! © Палата № 6 / VK
Что удивительного, ждёте ребёнка, живёте вне брака, мужика все устраивает) Если бы вас не устраивал такой порядок, он бы давно предложение сделал, либо расстался. Ну вам очевидно и так сойдёт).Изначально не надо было сожительствовать.
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- Помню, моя подружка в детстве рыдала, когда мама пришла домой с новым младенцем. Но не потому, что на нее уже повесили кого-то из младших. Просто она хотела, чтобы мама родила ей хомяка! © pirozhenshchina / X
- У меня есть подруга, которая с детства пытается показать, какая она крутая. Сегодня пригласила меня в очень крутой ресторан, где обычно надо резервировать стол за неделю. Но у нее там связи, и она с директором на «ты». Представьте ее лицо, когда нас встречает на пороге тот самый директор и обнимает меня, а потом целует (свадьба через месяц). Он, кстати, сказал, что в первый раз ее видит. © Подслушано / Ideer
- Была в кафе, собралась уходить. Подхожу к вешалке, нахожу свою шубу, надеваю... и ловлю на себе офонаревшие взгляды компании за соседним столиком. Понимаю, что шуба просто очень похожа на мою. А я сегодня в пуховике. © Подслушано / Ideer
- Друг рассказал, что у них на работе пропал сотрудник. И только сегодня появился со словами: «Да я что-то в тайгу на праздники уехал, понравилось, решил подольше отдохнуть». Признавайтесь, кому тоже захотелось. © treschenko24 / X
- Подруга мечтала выйти замуж за богатого. Отказала нескольким парням из-за их материального положения. Недавно огорошила меня новостью, что выходит-таки замуж за богатого. Но в итоге выяснилось, что Богатый — это фамилия, и сам он еще интерн, а она влюбилась по уши. Зато мечта сбылась — она теперь Богатая! Рада за нее. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Было время, я по ночам подрабатывал таксистом. Мой товарищ знал об этом, и иногда мы, когда клиентов не было, болтали по телефону. Однажды моя жена задержалась на работе, и я ее решил подождать. Тут мне звонит мой товарищ и предлагает встретиться поболтать. Я говорю: «Не могу, занят». Он начинает за меня придумывать, чем я занят: другая девушка и все остальное... Я решил посмеяться и поддакивал ему. Стало не до смеха, когда он через какое-то время позвонил моей жене и рассказал ей все. © Подслушано / Ideer
- Обычное утро в Армении: утром увидела, как с крыши соседнего дома идет дым, и уже хотела вызвать пожарных, но через минуту позвонили в дверь соседи и позвали на шашлыки на эту крышу. © yapishukino / X
А бывает по-другому. Друг скрывает левак своего друга перед женой друга, а потом палит его, потому что хотел достаточно компромата собрать, чтобы самому влезть между ними и жену отобрать у друга.
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- Я медик, девушка. Встречалась с коллегами всегда. На свидании ситуация: романтика, его голова на моей груди, нежное: «Милая, знаешь что?» Я растаяла. Ровно до продолжения фразы: «У тебя митральный клапан шумит!» Да ну ее, такую романтику! © Подслушано / Ideer
- Когда я только начинал встречаться со своей будущей супругой, то привез ее в свой родной город, чтобы познакомить с родителями. Рассматривая старый семейный альбом, она указала на фото и спросила: «Откуда ты знаешь этого человека?» Я ответил: «Это мой дядя», а она: «Нет, это мой дядя!» Оказалось, что сестра ее матери вышла замуж за брата моей матери. © Bongo_Goblogian / Reddit
- Решил пошутить над женой: на день рождения купил сушилку для фруктов, а внутрь упаковал деньги. Жена приняла с кислым лицом, спрятала в шкаф. Два месяца ждал, пока она решит что-то с ней сделать, не выдержал, намекнул. Но оказалось, что коробки уже и нет: она ее продала. Написала покупательнице, но та, естественно, в отказ. Я жду извинений, что втихаря, даже не открыв, продала мой подарок, она их тоже за что-то ждет. Тараканы в голове на меня обиделись. А денег жалко... © Подслушано / Ideer
Эти люди тоже решили подшутить над окружающими, но что-то пошло не так:
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