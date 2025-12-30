Мы раскопали ранние рисунки великих художников и не поверили своим глазам

«Портрет девочки» — карандашный набросок, который юный Густав Климт сделал в 17 лет. В то время он был прилежным студентом и рисовал так точно, что зрители путали его работы с фотографиями. Кто бы мог подумать, что этот любитель академической точности позже станет главным бунтарем эпохи? «Поцелуй» — это абсолютный пик «золотого периода» Климта. Если в 17 лет он доказывал всем, что умеет рисовать «как в жизни», то в 45 он создал икону, которая больше похожа на византийскую мозаику или ювелирное украшение. Картину купили еще до того, как она была закончена. Климт использовал настоящее сусальное золото разных оттенков и текстур (всего около 8 видов золотой фольги). Именно поэтому в оригинале картина буквально светится. Это был привет из его детства — отец Густава был ювелиром и гравером по золоту.