Мы раскопали ранние рисунки великих художников и не поверили своим глазам

Когда мы замираем перед шедеврами в музеях, легко забыть, что великие мастера не родились с умением писать идеальные портреты или передавать магическую игру света. У каждого из них была своя папка с детскими каляками и первыми робкими штрихами, которые мамы бережно хранили на память. Мы «раскопали» ранние работы тех, чьи имена сегодня знает каждый, чтобы вы тоже могли улыбнуться. Приготовьтесь увидеть Дали, Пикассо и Ван Гога — но такими вы их не знали.
Пабло Пикассо
К «Девочке на шаре» Пабло Пикассо пришел не сразу, хотя и начал свой путь художника очень рано. Отец однажды повел маленького Пабло на корриду, а будущий художник так впечатлился увиденным, что написал картину маслом. Пока мы рисовали домики и солнышко, Пабло Пикассо уже вовсю орудовал масляными красками. Его «Пикадор» выглядит так, будто его написал взрослый мастер. Он написал его в 8 лет и с тех пор с картиной не расставался. Это уже потом Пикассо станет великим и самым дорогим художником в мире, а тогда он был просто мальчик, хотя и с очень уверенным взглядом.
На этом фото — 8-летний Пабло и его сестра Лола, которую он потом не раз изображал в своих работах. Какой уверенный в себе молодой человек!
Альбрехт Дюрер
Одной из самых известных и загадочных работ Альбрехта Дюрера является гравюра «Меланхолия», созданная в 1514 году. Она наполнена сложной символикой и считается шедевром западноевропейского искусства. А справа — самая ранняя из сохранившихся работ Дюрера и одновременно самый ранний известный детский рисунок, выполненный в 1484 году. Автопортрет выполнен серебряным заостренным пером на загрунтованной бумаге, а такая техника требует высочайшей точности. Ошибиться было нельзя — серебро не стирается ластиком. В 13 лет у парня были стальные нервы и рука хирурга.
Клод Моне
До того, как стать отцом импрессионизма, Клод Моне рисовал карикатуры на жителей своего родного города Гавра. Так он зарабатывал на жизнь. Согласитесь, карикатурист из него отменный. А потом он напишет свои всемирно известные картины, за которые мы его любим и ценим, в том числе и «Даму с зонтиком». Это, кстати, жена художника и его сын.
Винсент ван Гог
Его «Звездную ночь» и «Подсолнухи» мы встречаем и по сей день на самых разных предметах и вещах. Но, что касается первых работ ван Гога, они совсем не похожи на его знаменитые картины.
Борис Кустодиев
Знаменитую «Купчиху» не знает только ленивый. Но о том, что художник писал это изобилие в сложные годы своей биографии — далеко не все. Только гляньте на этот спелый арбуз и сочный виноград! Котик, естественно, вне конкуренции. А вот на второй картине Борис Кустодиев запечатлел свою жену, Юлию Прошинскую, вскоре после их свадьбы. Работа была написана в 1903 году и считается одним из самых нежных и психологически глубоких образов в творчестве художника, выполненным в стиле русского модерна.
Леонардо да Винчи
«Мона Лиза» (или «Джоконда») — это не просто портрет, а символ целой эпохи. Какие огромные очереди выстраиваются в Лувре чтоб хоть одним глазком взглянуть на знаменитую загадочную улыбку мы знаем не понаслышке. А «Пейзаж долины Арно» — самая ранняя из точно датированных работ Леонардо да Винчи. Он создал ее в возрасте 21 года. В верхнем углу художник оставил надпись: «День святой Марии Снежной, 5 августа 1473 года». Здесь уже проявляется его интерес к движению воды, геологии и передаче света, которые позже станут основой его великих полотен.
Сальвадор Дали
Будущий мастер сюрреализма Сальвадор Дали с юных лет знал, что хочет добиться больших успехов. К искусству он так же был неравнодушен и задолго до популярности. Его первая картина маслом изображает пейзаж окрестностей его родного города. И, если заметите, она написана на открытке. А вот «Постоянство памяти» Дали нарисовал уже в 1931. Он утверждал, что идея «мягких часов» пришла к нему не из теории относительности Эйнштейна, а после ужина, когда он увидел, как на солнце плавится сыр камамбер. Он вернулся в мастерскую и за два часа дописал растекающиеся циферблаты на уже начатый пейзаж.
Рембрандт
Глядя на масштаб и игру света в «Ночном дозоре», трудно представить, что начиналось все с того, что юный Рембрандт просто кривлялся перед зеркалом. Этот контраст между «селфи-гримасами» молодого художника и его монументальным триумфом заставляет нас улыбнуться. Великий мастер не родился с кистью в руках — он просто не боялся выглядеть смешным в начале своего пути. Правда же, чем-то на Пушкина похож?
Василий Кандинский
Трудно поверить, но будущий лидер мирового авангарда всерьез взялся за кисть только в 30 лет. До этого он был успешным юристом, и мир мог никогда не узнать о его таланте, если бы не случайный визит на выставку импрессионистов. Спустя 20 лет от уютных домиков не осталось и следа. Теперь Кандинский — «рок-звезда» мирового авангарда. Он верил, что цвета и геометрические формы — как ноты в музыке: они могут передавать чистые эмоции без изображения конкретных предметов. На этом полотне, которое стало его визитной карточкой, зашифрован целый космос из линий, кругов и треугольников.
Густав Климт
«Портрет девочки» — карандашный набросок, который юный Густав Климт сделал в 17 лет. В то время он был прилежным студентом и рисовал так точно, что зрители путали его работы с фотографиями. Кто бы мог подумать, что этот любитель академической точности позже станет главным бунтарем эпохи? «Поцелуй» — это абсолютный пик «золотого периода» Климта. Если в 17 лет он доказывал всем, что умеет рисовать «как в жизни», то в 45 он создал икону, которая больше похожа на византийскую мозаику или ювелирное украшение. Картину купили еще до того, как она была закончена. Климт использовал настоящее сусальное золото разных оттенков и текстур (всего около 8 видов золотой фольги). Именно поэтому в оригинале картина буквально светится. Это был привет из его детства — отец Густава был ювелиром и гравером по золоту.
Казимир Малевич
Самая загадочная картина 20 века и то, с чего это начиналось. Глядя на строгий портрет отца, трудно поверить, что его написал тот самый бунтарь Малевич. Улыбку вызывает этот контраст: от прилежного сына с кисточкой до гения, который решил, что геометрия куда честнее лишних слов.
Эти ранние наброски и первые картины — лучшее доказательство того, что гениальность не падает с неба в готовом виде. Это долгий путь, состоящий из тысяч проб, ошибок и огромной любви к своему делу. Глядя на рисунок 8-летнего Пикассо или забавные карикатуры Моне, понимаешь: у каждого из нас есть шанс создать нечто великое, если не бояться сделать тот самый первый, пусть и неидеальный шаг.
