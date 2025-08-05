Спорт 100 лет назад и сейчас: что исчезло, что появилось и что нас удивило больше всего

Тогда: Художественная гимнастика появилась в начале 20 века и изначально акцентировала внимание на грации, плавности движений и выразительности. В начале спортсменки использовали ленты, обручи и мячики. Их костюмы были скромными, часто однотонными, и подчеркивали элегантность движений.

Теперь: С течением времени гимнастика стала более зрелищной и технически сложной. Акробатические элементы, такие как прыжки и вращения, стали неотъемлемой частью программы. В костюмах появились яркие цвета, блестящие украшения и стразами, что сделало их более эффектными. Оборудование для упражнений также эволюционировало и теперь включает более разнообразные предметы для выполнения различных элементов.