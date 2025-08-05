Сейчас ещё модно издавать разные звуки и крики во время игры. Наверное 100 лет назад играли молча.
Спорт 100 лет назад и сейчас: что исчезло, что появилось и что нас удивило больше всего
Когда мы задумываемся о спорте, порой трудно представить, каким он был 100 лет назад. Наука и технологии значительно изменились, и сегодня мы видим совершенно отличный спорт от того, что существовал раньше. Всё, от механики движений атлетов до материалов, используемых в снаряжении, прошло долгий путь эволюции. В этой статье мы сравним, как изменился спорт за столетие.
Художественная гимнастика
Тогда: Художественная гимнастика появилась в начале 20 века и изначально акцентировала внимание на грации, плавности движений и выразительности. В начале спортсменки использовали ленты, обручи и мячики. Их костюмы были скромными, часто однотонными, и подчеркивали элегантность движений.
Теперь: С течением времени гимнастика стала более зрелищной и технически сложной. Акробатические элементы, такие как прыжки и вращения, стали неотъемлемой частью программы. В костюмах появились яркие цвета, блестящие украшения и стразами, что сделало их более эффектными. Оборудование для упражнений также эволюционировало и теперь включает более разнообразные предметы для выполнения различных элементов.
Теннис
Тогда: Теннис был медленным, с акцентом на розыгрыши у сетки. Спортсмены использовали деревянные ракетки с натуральными струнами, а на соревнованиях носили только белую форму.
Теперь: Теннис стал быстрым и мощным, с акцентом на розыгрыши с базовой линии. Ракетки стали легче, из графита и композитных материалов. Мода также изменилась — игроки носят яркие и разнообразные наряды, за исключением Уимблдона, где сохраняется правило белой формы.
Фигурное катание
Тогда: Первые коньки использовались как средство зимнего транспорта, а не для прыжков и вращений. Соревнования проводились на открытом воздухе, мужчины катались в костюмах, а женщины — в длинных юбках. Коньки имели высокие ботинки.
Теперь: Сегодня фигуристы выполняют четверные прыжки, что стало возможным благодаря улучшению конструкций коньков. Соревнования проводятся в помещениях, а костюмы отражают характер программы. Коньки имеют низкие ботинки, обеспечивающие большую подвижность и защиту при приземлениях.
Хоккей
Тогда: Клинт Бенедикт стал первым вратарём, который носил маску в игре, сделав это 20 февраля 1930 года. Маска была кожаной и защищала только нос, щеки, лоб и рот, оставляя глаза открытыми.
Позже, 1 ноября 1959 года, Жак Плант получил удар по лицу и сильно порезал нос. Он решил использовать свой стекловолоконный прототип маски, который носил на тренировках. С того времени маска стала обязательной, а другие вратари начали её использовать.
Теперь: Безопасность атлетов — приоритет, поэтому вратарь и вся команда носят защитное снаряжение. Маска вратаря теперь сделана из стекловолокна с дополнительной подкладкой и толщиной. Некоторые вратари выбирают полную решётку для лучшей защиты. Маска стала не только защитой, но и канвой для творчества, отражая личность игрока.
Прыжки на лыжах с трамплина
Тогда: Лыжные прыжки начались с Норвежца Оле Рие, который прыгнул на 9,5 м в 1808 году. В начале 1900-х его соотечественники Якоб Туллин Тамс и Сигмунд Рудд разработали технику прыжков Кунгсбергера, при которой спортсмены прыгали с наклонённым верхом тела и параллельными лыжами. Эта техника сохранялась до 1950-х годов, когда техника Дешера показала лучшие результаты.
Теперь: В 1980-х годах Ян Боклов представил технику «V», которая стала стандартом после того, как все медалисты Олимпиады 1992 года использовали её. В этой технике лыжи находятся в положении «V», что даёт больше подъёмной силы и позволяет делать ещё более длинные прыжки.
Велоспорт
Тогда: Раньше атлеты не носили защитных головных уборов. Позже начали использовать кожаные шнуры с подкладкой, называемые «волосами», которые не помогали при ударе в случае падения. Велосипеды были сделаны из стали с колесами, похожими на те, что используют для обычных прогулочных велосипедов.
Теперь: Современные велосипедисты носят специальные костюмы и обтекаемые шлемы, которые обеспечивают лучшую защиту и помогают быстрее двигаться, уменьшая сопротивление воздуха. Велосипеды теперь сделаны из углеродного волокна, а в некоторых соревнованиях используются дисковые колеса, которые помогают срезать воздух, как парус.
Что сейчас, что 100 лет назад спорт продолжает быть неотъемлемой частью нашей жизни. Кто знает, может быть еще через век уже наши правнуки будут удивляться разнице между спортом в 2025-ом и 2125-ом? Но, пока мы не можем заглянуть в будущее, предлагаем вам почитать спортивные истории из жизни нашего времени:
Комментарии
Сейчас, скорее, фарма соревнуется, и человек во всём этом подопытный кролик-бегун, кенгуру-прыгун или бобёр-плывун