Попалось видео, где бухгалтер рассказала, как пыталась ИИ "скормить" налоговый кодекс. Не получилось.
11 профессий, которым стоит готовиться к переменам в связи с развитием нейросетей
Мы живем в мире, который стремительно развивается — технологии меняются так быстро, что искусственный интеллект уже сегодня способен заменить множество профессий. Все это подталкивает нас к важному выбору: как найти дело, где человек останется ценным, несмотря на автоматизацию? Конкуренция с искусственным интеллектом — уже не фантастика, а реальность для многих специалистов, что является результатом опросов пользователей сети.
Бухгалтеры
Риск замены искусственным интеллектом: 94%
Профессия бухгалтера все чаще оказывается под угрозой из-за развития искусственного интеллекта. ИИ-системы, встроенные в современное бухгалтерское ПО, уже умеют обрабатывать финансовые операции, сверять банковские выписки и заполнять налоговые документы. С развитием таких технологий роль помощников бухгалтера стремительно снижается.
Переводчики
Если ии будет справляться лучше ваших переводчиков, то я только за. Помню местную «маму в законе») И еще пару приколов
Риск замены искусственным интеллектом: 71%
С развитием ИИ-переводчиков профессия переводчика претерпевает серьезные изменения. Современные технологии уже умеют в реальном времени переводить тексты на множество языков, учитывая контекст и даже оттенки тона — раньше это было под силу только человеку. При выполнении стандартных задач, вроде перевода документов или простого общения, искусственный интеллект работает быстрее и практически без затрат. Хотя человеческий труд все еще востребован там, где нужна креативность или глубокое понимание смысла, общая потребность в традиционных переводческих услугах будет снижаться по мере роста возможностей автоматических систем.
Представители службы поддержки клиентов
Пока проблема типичная - узнать баланс, сменить тариф - то робот это хорошо. Но как только проблема выходит за рамки стандартных, когда из-за неправильного подключения сигнал идет только в одну сторону, то начинается караул, так как никто не знает, как это проблему решить.
Риск замены искусственным интеллектом: 80%
Работники службы поддержки клиентов оказываются под угрозой замены искусственного интеллекта, так как чат-боты и виртуальные ассистенты становятся все более эффективными в обработке стандартных запросов, таких как обновления информации по аккаунтам или отслеживание заказов.
Водители грузовиков и такси
Автономные технологии быстро развиваются, и такие компании, как Tesla и Waymo, лидируют в этой области. Беспилотные грузовики и такси, особенно на дальних маршрутах, где водители подвержены усталости, могут заменить значительную часть профессии.
Охранники
Потребность в охранниках снижается из-за роста эффективности ИИ-систем наблюдения. Технологии распознавания лиц и анализа поведения позволяют в режиме 24/7 выявлять подозрительную активность и мгновенно сообщать о ней. Но в любом случае работа охранника пока что находится в умеренном уровне риска по замене искусственным интеллектом, так как в приоритете человеческие ресурсы.
Фармацевты
Водители грузовиков могут исчезнуть только при условии выделенной полосы или полной автоматизации автотранспорта. А водители такси будет существовать до последнего, так они доезжают непосредственно до места назначения. Раньше исчезнут водители общественного транспорта.
Охранники не исчезнут, просто немного поменяют место дислокации.
Аптеки используют искусственный интеллект для назначения лекарств и управления запасами, что может привести к замещению до 50% фармацевтов. Доктор Мэрилин Стеббинс предупреждает, что если фармацевты не продемонстрируют свою ценность за пределами текущих ролей, автоматизация победит, так как это будет дешевле. Заполнение рецептов и управление запасами могут быть выполнены с помощью искусственного интеллекта, хотя для некоторых задач все еще необходим человеческий контроль.
Ресепшионисты
Риск замены искусственным интеллектом: 92%
Автоматизированные системы регистрации все чаще встречаются в отелях и офисах. ИИ-системы уже превосходят людей по скорости и эффективности при выполнении задач, таких как регистрация посетителей, планирование встреч и ответы на простые вопросы.
Корректоры
Читала текст (перевод), сгенерированный ИИ. Построение фраз - ужас ужасный. Ну не говорят так по-русски, не говорят. После второго абзаца плюнула и переписала весь текст заново.
Риск замены искусственным интеллектом: 86%
Работы корректоров находятся под угрозой замены искусственного интеллекта, так как по грамматике и стилю ИИ-системы могут находить ошибки в тексте быстрее, чем люди, начиная от опечаток и заканчивая проблемами с построением предложений. Даже задачи по написанию текстов теперь выполняются в тандеме с людьми с использованием генеративных ИИ-инструментов.
Финансовые аналитики
Искусственный интеллект все активнее берет на себя задачи анализа финансовых данных, прогнозирования рынка и формирования инвестиционных рекомендаций. Если такие технологии станут основным инструментом в управлении портфелем, потребность в аналитиках может существенно сократиться в ближайшие 10 лет. «Развитие искусственного интеллекта и Big Data приведет к более точным прогнозам, оценке рисков в реальном времени и персонализированным финансовым услугам. Специалисты, готовые адаптироваться к новым технологиям, будут более востребованы на рынке».
Кассиры в розничной торговле
Риск замены искусственным интеллектом: 89%
Работа кассиров находится под серьезной угрозой исчезновения из-за распространения систем самообслуживания и автоматической оплаты. Покупатели теперь могут сами сканировать товары и расплачиваться без помощи персонала. Более того, технологии вроде Just Walk Out с камерами и сенсорами позволяют списывать оплату за товары автоматически при выходе из магазина. Для бизнеса это означает снижение расходов на сотрудников и ускорение обслуживания.
Рабочие на производстве
Риск замены искусственным интеллектом: 88%
Искусственный интеллект и робототехника кардинально меняют сферу производства, заменяя людей на сборочных линиях при выполнении рутинных задач. Оснащенные машинным обучением, они работают быстрее, точнее и без остановок. Согласно прогнозам Всемирного экономического форума, к 2030 году автоматизация может сократить долю человеческого труда в производстве с 47 до 33%.
Мы подобрали самые разные факты про огромное количество профессий:
Комментарии
Даже говорить ничего не хочется. Технологии идут вперёд. И все это понимают)
До чего дошёл прогресс - до невиданных чудес,
Опустился na глубины и поднялся до небес.
Позабыты хлопоты, остановлен бег,
Вкалывают роботы, а не человек.
До чего дошёл прогресс - труд физический исчез,
Да и умственный заменит механический процесс.
Позабыты хлопоты, остановлен бег,
Вкалывают роботы, а не человек.
(Ну и в этой песне пришлось механически менять na, потому что за год вы так и не починили свою тупорылую модерацию. Ии, блин😁)