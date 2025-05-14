11 профессий, которым стоит готовиться к переменам в связи с развитием нейросетей

Культура
45 минут назад

Мы живем в мире, который стремительно развивается — технологии меняются так быстро, что искусственный интеллект уже сегодня способен заменить множество профессий. Все это подталкивает нас к важному выбору: как найти дело, где человек останется ценным, несмотря на автоматизацию? Конкуренция с искусственным интеллектом — уже не фантастика, а реальность для многих специалистов, что является результатом опросов пользователей сети.

Бухгалтеры

Риск замены искусственным интеллектом: 94%

Профессия бухгалтера все чаще оказывается под угрозой из-за развития искусственного интеллекта. ИИ-системы, встроенные в современное бухгалтерское ПО, уже умеют обрабатывать финансовые операции, сверять банковские выписки и заполнять налоговые документы. С развитием таких технологий роль помощников бухгалтера стремительно снижается.

Переводчики

НибаньтиКрипто
22 часа назад

Если ии будет справляться лучше ваших переводчиков, то я только за. Помню местную «маму в законе») И еще пару приколов

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Риск замены искусственным интеллектом: 71%

С развитием ИИ-переводчиков профессия переводчика претерпевает серьезные изменения. Современные технологии уже умеют в реальном времени переводить тексты на множество языков, учитывая контекст и даже оттенки тона — раньше это было под силу только человеку. При выполнении стандартных задач, вроде перевода документов или простого общения, искусственный интеллект работает быстрее и практически без затрат. Хотя человеческий труд все еще востребован там, где нужна креативность или глубокое понимание смысла, общая потребность в традиционных переводческих услугах будет снижаться по мере роста возможностей автоматических систем.

Представители службы поддержки клиентов

Ales Draco
27 минут назад

Пока проблема типичная - узнать баланс, сменить тариф - то робот это хорошо. Но как только проблема выходит за рамки стандартных, когда из-за неправильного подключения сигнал идет только в одну сторону, то начинается караул, так как никто не знает, как это проблему решить.

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Риск замены искусственным интеллектом: 80%

Работники службы поддержки клиентов оказываются под угрозой замены искусственного интеллекта, так как чат-боты и виртуальные ассистенты становятся все более эффективными в обработке стандартных запросов, таких как обновления информации по аккаунтам или отслеживание заказов.

Водители грузовиков и такси

Автономные технологии быстро развиваются, и такие компании, как Tesla и Waymo, лидируют в этой области. Беспилотные грузовики и такси, особенно на дальних маршрутах, где водители подвержены усталости, могут заменить значительную часть профессии.

Охранники

Потребность в охранниках снижается из-за роста эффективности ИИ-систем наблюдения. Технологии распознавания лиц и анализа поведения позволяют в режиме 24/7 выявлять подозрительную активность и мгновенно сообщать о ней. Но в любом случае работа охранника пока что находится в умеренном уровне риска по замене искусственным интеллектом, так как в приоритете человеческие ресурсы.

Фармацевты

Ales Draco
11 минут назад

Водители грузовиков могут исчезнуть только при условии выделенной полосы или полной автоматизации автотранспорта. А водители такси будет существовать до последнего, так они доезжают непосредственно до места назначения. Раньше исчезнут водители общественного транспорта.
Охранники не исчезнут, просто немного поменяют место дислокации.

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Аптеки используют искусственный интеллект для назначения лекарств и управления запасами, что может привести к замещению до 50% фармацевтов. Доктор Мэрилин Стеббинс предупреждает, что если фармацевты не продемонстрируют свою ценность за пределами текущих ролей, автоматизация победит, так как это будет дешевле. Заполнение рецептов и управление запасами могут быть выполнены с помощью искусственного интеллекта, хотя для некоторых задач все еще необходим человеческий контроль.

Ресепшионисты

Риск замены искусственным интеллектом: 92%

Автоматизированные системы регистрации все чаще встречаются в отелях и офисах. ИИ-системы уже превосходят людей по скорости и эффективности при выполнении задач, таких как регистрация посетителей, планирование встреч и ответы на простые вопросы.

Корректоры

Птичка в клетке
9 минут назад

Читала текст (перевод), сгенерированный ИИ. Построение фраз - ужас ужасный. Ну не говорят так по-русски, не говорят. После второго абзаца плюнула и переписала весь текст заново.

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Риск замены искусственным интеллектом: 86%

Работы корректоров находятся под угрозой замены искусственного интеллекта, так как по грамматике и стилю ИИ-системы могут находить ошибки в тексте быстрее, чем люди, начиная от опечаток и заканчивая проблемами с построением предложений. Даже задачи по написанию текстов теперь выполняются в тандеме с людьми с использованием генеративных ИИ-инструментов.

Финансовые аналитики

Искусственный интеллект все активнее берет на себя задачи анализа финансовых данных, прогнозирования рынка и формирования инвестиционных рекомендаций. Если такие технологии станут основным инструментом в управлении портфелем, потребность в аналитиках может существенно сократиться в ближайшие 10 лет. «Развитие искусственного интеллекта и Big Data приведет к более точным прогнозам, оценке рисков в реальном времени и персонализированным финансовым услугам. Специалисты, готовые адаптироваться к новым технологиям, будут более востребованы на рынке».

Кассиры в розничной торговле

Риск замены искусственным интеллектом: 89%

Работа кассиров находится под серьезной угрозой исчезновения из-за распространения систем самообслуживания и автоматической оплаты. Покупатели теперь могут сами сканировать товары и расплачиваться без помощи персонала. Более того, технологии вроде Just Walk Out с камерами и сенсорами позволяют списывать оплату за товары автоматически при выходе из магазина. Для бизнеса это означает снижение расходов на сотрудников и ускорение обслуживания.

Рабочие на производстве

Риск замены искусственным интеллектом: 88%

Искусственный интеллект и робототехника кардинально меняют сферу производства, заменяя людей на сборочных линиях при выполнении рутинных задач. Оснащенные машинным обучением, они работают быстрее, точнее и без остановок. Согласно прогнозам Всемирного экономического форума, к 2030 году автоматизация может сократить долю человеческого труда в производстве с 47 до 33%.

Комментарии

Уведомления
ucTepu4ka
22 часа назад

Даже говорить ничего не хочется. Технологии идут вперёд. И все это понимают)

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НибаньтиКрипто
22 часа назад

До чего дошёл прогресс - до невиданных чудес,
Опустился na глубины и поднялся до небес.
Позабыты хлопоты, остановлен бег,
Вкалывают роботы, а не человек.

До чего дошёл прогресс - труд физический исчез,
Да и умственный заменит механический процесс.
Позабыты хлопоты, остановлен бег,
Вкалывают роботы, а не человек.

(Ну и в этой песне пришлось механически менять na, потому что за год вы так и не починили свою тупорылую модерацию. Ии, блин😁)

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