11 профессий, которым стоит готовиться к переменам в связи с развитием нейросетей

Риск замены искусственным интеллектом: 71%

С развитием ИИ-переводчиков профессия переводчика претерпевает серьезные изменения. Современные технологии уже умеют в реальном времени переводить тексты на множество языков, учитывая контекст и даже оттенки тона — раньше это было под силу только человеку. При выполнении стандартных задач, вроде перевода документов или простого общения, искусственный интеллект работает быстрее и практически без затрат. Хотя человеческий труд все еще востребован там, где нужна креативность или глубокое понимание смысла, общая потребность в традиционных переводческих услугах будет снижаться по мере роста возможностей автоматических систем.